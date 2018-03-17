Решения об ответных мерах российской стороны приняты – Захарова о позиции Лондона по «делу Скрипаля»

Решения по ответным мерам относительно Великобритании уже приняты. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в ближайшее время Лондон будет уведомлен о них.

«Решения об ответных мерах российской стороны приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», - цитирует слова Захаровой RT.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все заявления со стороны Запада о якобы причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом «Новичок» не вызывают у Кремля «глубочайшего удивления».

«Вся волна пошла из Великобритании. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили», - отметил он.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что Москва неоднократно повторяла о том, что не имеет никакого отношения к инциденту с отравлением Скрипаля.

Также сообщалось, что посольство РФ получило ноту из МИД Великобритании с сообщением, что работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии.