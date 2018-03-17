Российские ученые взорвали лазером спроектированный астероид

Ученые из Московского физико-технического института в сотрудничестве с группой других специалистов изобрели модель потенциально «опасного» астероида, после чего успешно уничтожили ее лазером.

Эксперимент помог исследователям определить точную массу ядерного заряда, который необходим для предотвращения возможного столкновения Земли с небесным телом, передает Eurekalert.

«На данный момент астероидной угрозы нет, поэтому у исследователей есть время, чтобы совершенствовать метод уничтожения опасных объектов. Мы также рассматриваем возможность отклонения астероидов», - рассказал доцент кафедры прикладной физики, лазерных систем и структурированных материалов МФТИ Владимир Юфа.

Так, ученым удалось выяснить, что для уничтожения 200-метрового астероида необходима ядерная боевая часть с тремя мегатоннами взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Также известно, что в ходе исследования были применены три лазерных устройства, в частности – «Искра-5», «Луч» и «Сатурн».

По мнению исследователей, после того, как астероид будет уничтожен, большая часть обломков просто сгорит в атмосфере, а оставшиеся частицы упадут на Землю без каких-либо последствий.

Ранее сообщалось, что NASA разработало план по уничтожению опасных астероидов ядерным оружием.