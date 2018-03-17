Си Цзиньпин переизбран на должность председателя Центрального военного совета Китая
Голосование прошло во время пятого пленарного заседания первой сессии ВСНП 13-го созыва.
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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на должность руководителя Центрального военного совета (ЦВС) Китая.
Голосование прошло во время пятого пленарного заседания первой сессии ВСНП 13-го созыва.
Центральный военный совет Китая, высший орган управления Народно-освободительной армией КНР (НОАК) и Народной вооруженной полицией, был учрежден в 1982 году. Его первым руководителем был Дэн Сяопин.