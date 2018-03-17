В Приморье тигрица напала на сотрудника в центре реабилитации

Тигрица напала на сотрудника Всемирного фонда дикой природы (WWF) в центре реабилитации животных. Инцидент произошел во время вакцинации животного.

По данным пресс-службы Амурского филиала WWF, пострадавший случайно оказался рядом с самкой тигра и с ее детенышами, которых отловили в окрестностях села Алексей-Никольского. Животное посчитало это угрозой и совершила нападение.

«Тигрица не виновата. Это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей. Просто я проявил неосторожность и спровоцировал нападение. К сожалению, полностью застраховаться от всех неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам, невозможно, потому что мы постоянно имеем дело с хищниками», - рассказал пострадавший Павел Фоменко.

В настоящий момент мужчина доставлен в лечебное учреждение. Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием инцидента.

Тигрица и ее детеныши были пойманы и помещены в центр реабилитации после того, как хищница начала охотиться на деревенских собак.