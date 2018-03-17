Порошенко припасет девять грамм свинца на случай войны с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство готово дать отпор в случае нападения с российской стороны.

«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью - чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится - пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», - сказал украинский лидер во время выступления в Краматорске.