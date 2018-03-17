Российское посольство в США расценило твит Науэрт как вмешательство во внутренние дела РФ

Посольство России в США заявило, что официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт вмешалась во внутренние дела РФ своим твитом о российском Центризбиркоме.

«От имени России: представитель госдепартамента продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь - фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована», - сказано в сообщении в англоязычном Twitter посольства.

Ранее Науэрт написала в Twitter, что решение ЦИК РФ отказать в статусе наблюдателя более пяти тысячам независимым наблюдателям от СМИ показывает, что Россия якобы боится прозрачности в преддверии выборов 18 марта. При этом официальный представитель Госдепа не указала, откуда взяла такую информацию.

Напомним, выборы президента РФ пройдут в воскресенье 18 марта.

В субботу 17 марта на территории всей страны запрещена любая предвыборная агитация. Запрет будет действовать и в день выборов до 21:00 мск.