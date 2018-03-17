Самолет в США совершил незапланированную посадку после обнаружения собаки на борту - СМИ

Самолет американской авиакомпании United Airlines соверши вынужденную посадку после того, как на борту была обнаружена собака. Инцидент произошел на рейсе из Ньюарка в Сент-Луис.

Как сообщает телеканал ABC, авиаперевозчик пока не рассказал подробностей произошедшего, однако заявил, что животное позже было доставлено владельцам в штат Огайо, а все пассажиры авиарейса получат компенсацию.

Телеканал отмечает, что это уже третий инцидент с животными, который происходит на рейсах United Airlines за последнюю неделю. Ранее на борту воздушного судна, которое следовало в Нью-Йорк из Хьюстона, собака одной из пассажирок погибла из-за требований членов экипажа поместить сумку с животным на полку для ручной клади.

Несколькими днями позже сотрудники авиаперевозчика по ошибке отправили собаку в Токио вместо американского штата Канзас. Затем компания вернула животное владельцам в США в бизнес-классе. Теперь, по сообщениям телеканала, владельцы собаки намерены написать заявление в суд на авиакомпанию.