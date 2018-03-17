В МИД РФ отреагировали на решение Украины не пустить граждан России на выборы

Решение украинских властей не пустить граждан РФ на территории дипломатических ведомств для голосования на выборах президента России не вызывает ничего, кроме возмущения. Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел.

Как отметили в МИД предпринятые украинской сторонй шаги противоречат Венским конвенциям о консульских и дипломатических сношениях, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и просто международным правозащитным нормам.

«Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур», — заявили в МИДе.

В российском внешнеполитическом ведомстве также назвали решение Киева открытым вмешательством в сугубо внутренние дела РФ и добавили, что поведение украинских властей является попыткой отыграться на простых российских гражданах в бессильной злобе.

В МИД РФ при этом напомнили, что Россия никогда не позволяла себе подобного отношения к гражданам Украины, которые находятся на российской территории.

Ранее сообщалось, что граждан России не будут пускать в российские диппредставительства на Украине 18 марта для голосования на выборах президента Российской Федерации.