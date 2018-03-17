Рыбак стал свидетелем ледяного цунами на Байкале

В Сети появилась видеозапись, снятая рыбаком на замерзшем озере Байкал, где после землетрясения поднялась огромная ледяная волна.

На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видно, как под ногами у мужчины трескается и поднимается под воздействием подземных толчков лед. Любитель зимней рыбалки в какой-то момент даже испугался и сделал несколько шагов назад, однако ледяное цунами его настигло.

В результате буйства стихии никто не пострадал, однако рыбакам пришлось свернуть свои удочки и забыть про улов.