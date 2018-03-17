Экс-глава ВСУ рассказал, почему в 2014 году Украина не смогла перебросить в Крым войска

В начале 2014 года власти Украины начали перебрасывать войска на Крымский полуостров, однако спустя какое-то время вернули их в места постоянной дислокации. Такое заявление в интервью изданию «Гордон» сделал экс-глава украинского Генштаба и бывший командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана.

Как рассказал военнослужащий, к переброске в Крым готовились четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки войск специального назначения. Еще одна разведывательная рота Воздушно-десантных войск Украины была передислоцирована на полуостров в январе.

По словам Заманы, в марте 2014 года украинский Генеральный штаб отправил в Крым три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом, но перебросить войска на полуостров так и не получилось.

«Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму», — приводит издание слова генерал-полковника.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».