В США требуют заблокировать «Северный поток-2» - СМИ

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США требуют, чтобы администрация американского лидера Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2».

«Мы должны дать понять нашим европейским союзникам, что мы полны решимости поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния "Северного потока-2" в долгосрочной перспективе», — говорится в тексте сообщения.

Как пишет The Washington Examiner, парламентарии призвали президента США использовать для этого «все имеющиеся инструменты».

В материале издания подчеркивается, что администрация Дональда Трампа всячески поддерживает экспорт природного газа из США в Евросоюз и собирается потеснить РФ как ведущего поставщика топлива в этот регион.

Ранее сообщалось, что заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что блокировка газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) не приведет к изменению поведения Москвы, но «может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему».

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 млрд. кубометров газа в год. Стоимость проекта — €9,5 млрд.