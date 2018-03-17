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«АвтоВАЗ» запустит производство самых дешевых автомобилей на метане

Роман Захаров
01:19 17.03.2018
Новый седан сможет проехать всего лишь на одной заправке 1050 км.
«АвтоВАЗ» запустит производство самых дешевых автомобилей на метане
Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

В следующем году «АвтоВАЗ» может запустить производство битопливного седана Lada Granta CNG, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет. В настоящий момент идет изучение рынка и потенциального спроса.

Как пишет газета «Известия», руководитель отдела автомобилей специального назначения концерна Сергей Ивлев на заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива рассказал, что, согласно оценкам специалистов, приблизительная базовая стоимость седана может составить менее 600 тысяч рублей.

Представитель автопроизводителя добавил, что два баллона метановой Granta рассчитаны на 100 литров газа. При этом машина сохраняет обычный бензобак на 50 литров и водитель сможет использовать тот или иной вид топлива. Благодаря этому, седан на одной заправке может приодолеть расстояние в 1050 км.

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