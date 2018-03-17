Неизвестный устроил стрельбу на юге Великобритании

В британском городе Гастингс неизвестный мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента ранения получил один человек.

«Мы получили сообщение о стрельбе в Бексхилл Роуд, Сент-Леонардс. Пожалуйста, не приближайтесь к данной территории и оставайтесь внутри зданий до получения другой информации», - сообщила местная полиция в своем микроблоге в Twitter.

Сейчас стражи порядка ведут поиски злоумышленника. Правоохранители подчеркивают, что инцидент со стрельбой не связан с терроризмом.

Как пишет издание Sun, ранения получила беременная женщина. В настоящий момент она доставлена в лечебное учреждение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.