Порошенко выдвинули ультиматум по Крыму

Представители «Меджлиcа крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) выдвинули украинскому лидеру Петру Порошенко ультиматум, который касается статуса полуострова Крым.

Один из руководителей экстремистской организации Ленур Ислямов сообщил, что «Меджлиc крымско-татарского народа» требует сделать полуостров крымско-татарской национально-территориальной автономией и закрепить этот статус в конституции Украины.

«У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ, как пружина, он держится достойно», — приводит РИА Новости слова Ислямова.

Глава организации отметил, что промедление с принятием конституционной реформы — это «очень большая ошибка» Петра Порошенко.

Речь идет о закреплении в конституции страны статуса крымских татар, признании «органов национального самоуправления» и «переформатировании» Крыма в «национально-территориальную автономию». Соответствующий проект закона вносил в Верховную Раду другой организатор продовольственной и энергетической блокады полуострова — депутат Мустафа Джемилев.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».