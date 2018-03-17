Нарышкин назвал детской наивностью слова Мэй о «разрушении» возможностей разведки РФ

Слова главы британского кабмина Терезы Мэй о надежде разрушить возможности российской разведки в Великобритании – это детская наивность и профессиональная некомпетентность. Такое заявление сделал руководитель Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Это заявление — смесь детской наивности и профессиональной некомпетентности», — приводит РИА Новости слова Нарышкина.

Ранее британский премьер-министр заявила, что Соединенное Королевство высылает 23 российских дипломата, поскольку, по мнению Мэй, это подорвет деятельность российской разведки в Британии на многие годы.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

Бывший полковник ГРУ Федор Ладыгин, комментируя обвинения главы британского кабмина, заявил, что российская разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями», которые Великобритания хочет приписать России.