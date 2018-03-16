Россию не устраивает сценарий, при котором на Корейском полуострове начнутся военные действия – Лавров

Россию абсолютно не устраивает сценарий, при котором на Корейском полуострове начнутся военные действия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время беседы с представителями вьетнамских и японских СМИ.

«Мы граничим с Северной Кореей. Целый ряд наших населённых пунктов и промышленных объектов находится совсем близко. Если что-то случится и начнутся военные действия, нас это абсолютно не устраивает», - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли изменения в российской позиции по вопросу КНДР.

Лавров добавил, что еще несколько лет назад РФ и Китай стали предлагать концентрироваться на политическом процессе по урегулировании конфликта на Корейском полуострове.

«Этот подход мы регулярно обсуждаем со всеми странами, которые участвовали и, надеюсь, будут участвовать в так называемых шестисторонних переговорах, включая Японию. У нас регулярно проходят консультации между дипломатами, которые отвечают за это направление работы», - подчеркнул российский министр.

Сергей Лавров отметил, что он рассчитывает на то, что «партия мира» в корейском урегулировании «возобладает во всех столицах».