США заинтересованы в возобновлении консультаций с РФ по стратегической стабильности - Лавров

США заинтересованы в возобновлении консультаций с Россией по стратегической стабильности. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время беседы с представителями вьетнамских и японских СМИ.

«США от диалога по противоракетной обороне, собственно как и по большинству других вопросов, сейчас последовательно уклоняются. Правда, недавно они вновь подтвердили заинтересованность возобновить консультации по вопросам стратегической стабильности с Российской Федерацией», - сказал российский министр, отвечая на вопрос японского журналиста, о том как он смотрит на существование, с одной стороны, необходимости укрепления доверия в отношениях с Японией, а с другой на фактор договора между Японией с США, согласно которому США могут размещать свои базы на японской территории.

Лавров отметил, что РФ к этому готова и будет информировать «японских соседей о наших оценках того, как эти консультации с американцами развиваются». Глава МИД России подчеркнул, что Кремль не будет делать из этого каких-то секретов.