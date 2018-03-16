Производитель рассказал о причинах «мясорубки» на канатке в Гудаури

В компании Doppelmayr, которая является дочерним представительством австрийско-швейцарского производителя оборудования для горнолыжных курортов, о возможных причинах аварии на кресельном подъемнике в грузинском курортном городке Гудаури. Среди причин специалист назвал человеческий фактор, а также неисправность тормозного механизма, которую смогут выявить в течение суток.

«Дорога остановилась, и спустя какое-то время началось вращение. То, что дорога остановилась, говорит о том, что тормоза сработали, — это однозначный факт. Почему затем она начала двигаться — вариантов может быть масса, начиная с человеческого фактора и заканчивая какими-то невероятными проблемами», — приводит слова представителя компании Dailystorm.ru.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту инцидента. Следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта». Ответственным грозит штраф или домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали из-за выхода из строя канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури.