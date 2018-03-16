Глава МИД Британии не подал руку российскому послу в Лондоне

Глава МИД Британии Борис Джонсон во время встречи с российским послом Александром Яковенко не пожал ему руку. По словам российского посла, он отнесся к этому спокойно, так как для него встреча была лишь возможностью задать вопросы.

Отношения России и Великобритании накалились после инцидента в британском Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британский премьер Тереза Мэй заявила о причастности России к инциденту. В Москве эту позицию категорически отрицают.