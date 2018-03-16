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Порошенко повторил за главой министерства обороны Великобритании: посоветовал РФ «заткнуться и убираться»

Константин Тигров
22:15 16.03.2018
Президент Украины Петр Порошенко поддержал слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который посоветовал России «заткнуться».
Порошенко повторил за главой министерства обороны Великобритании: посоветовал РФ «заткнуться и убираться»
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Украинский лидер Петр Порошенко выразил солидарность с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.

«От имени Украины я, как президент страны, хочу заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства … наше послание РФ такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон: «Замолчите и убирайтесь вон!» — заявил Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее, 15 марта, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал Российской Федерации «заткнуться».

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