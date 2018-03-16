Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты - Захарова

Все решения по ответным мерам Великобритании приняты и будут доведены до Лондона в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — сказала она RT.

Ранее в Кремле сообщили, что ответные меры на заявление Великобритании о якобы причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не заставят себя ждать.