Крым отмечает четвертую годовщину со дня референдума о воссоединении полуострова с РФ

Сегодня, 16 марта, исполнилось четыре года со дня исторического референдума - воссоединения Крыма с Россией. За это время там произошло много изменений, и все они со знаком «плюс» - это новые дома, школы, поликлиники и рабочие места, но самое главное это уверенность в своем будущем.

Сегодня моряки Черноморского флота совершают с особым чувством знаменитый «полуденный выстрел» в Константиновском равелине Севастополя. Четвертая годовщина воссоединения Крыма с Россией - личная дата для каждого на полуострове.

Площадь Нахимова в Севастополе, здесь как всегда много людей и российских флагов. Здесь также, как всегда, кипят эмоции и воспоминания.

«Это для нас такое огромное счастье, мы здесь часами простаивали на площади, потому что верили, что Севастополь станет русским городом, вернется в Россию», - рассказывает жительница города Надежда Михальчук.

Тем, кто был тогда в Крыму, не забыть эти весенние дни 2014 года. Полуостров тогда будто очнулся от сна. Впервые за много лет люди увидели, что их мнением действительно интересуются, а их взгляды и убеждения готовы защищать. Всюду стихийно стали возникать отряды самообороны. Севастополь, Симферополь, Керчь, Ялта, Феодосия: в каждом городе к референдуму готовились как к самому важному событию в жизни.

«Такой был подъем у нас всех, мы до сих пор воодушевлены. Четыре года прошло, как один день, и до сих пор у нас подъем и патриотизм», - говорит еще одна жительница Лариса Шило.

На референдум были вынесены всего два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией» или за «Крым как часть Украины». И для того, чтобы люди пришли на участки для голосования, не нужна была никакая агитация.

Возможно, результат референдума и стал для кого-то сенсацией, но только не для крымчан и севастопольцев. Явка - за 80 процентов. И более 90 процентов проголосовавших решили, что Крымский полуостров должен вновь стать частью России.

Уже через два дня прошла невиданная по своей торжественности церемония в Георгиевском зале Кремля. Президент и главы новых субъектов страны подписывают договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. У крымчан, наблюдавших за всем происходящим у огромных экранов, глаза были мокрыми от слез. Март 2014 года навсегда изменил историю полуострова и страны, а «Крымская весна» стала синонимом новых надежд и новой жизни.