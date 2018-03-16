РФ рассчитывает, что недопуск Киевом россиян в дипучреждения на выборы получит оценку международных организаций

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что рассчитывают, что недопуск Киевом россиян в дипломатические учреждения страны для участия в выборах президента Российской Федерации получит оценку международных организаций.

Также в МИД РФ отметили, что решение не допускать граждан России в посольство и генконсульства на выборы беспрецедентны и не подходят для цивилизованных стран, передает РИА Новости.

Ранее сегодня, 16 марта, стало известно, что россиян не будут пускать в российские консульства и посольство на Украине 18 марта для голосования на выборах президента Российской Федерации.