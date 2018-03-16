На выборах будут использоваться новые образцы бюллетеней с QR-кодами

Предстоящие выборы президента России обещают стать уникальными по своей организации, доступности и прозрачности. Число наблюдателей на участках будет колоссальным. В общей сложности ожидается более полумиллиона наблюдателей. Впервые будут использоваться новые образцы бюллетеней, промаркированные QR-кодами. Подделать такой документ невозможно.

В ЦИК также отметили, что около 150 тысяч наблюдателей придет только от общественных организаций, движений и волонтеров. Еще полторы тысячи от иностранных государств. При этом наблюдателей на голосование посылает и штаб каждого кандидата.

В день голосования за тем, что происходит на всех избирательных участках, сможет следить любой желающий, не выходя из дома. Веб-камеры, установленные там, будут работать 18 марта круглосуточно. Главная цель – сделать выборы максимально прозрачными.