Лидеры Германии и Франции назвали «нападением России на английскую территорию» отравление Скрипаля

Лидеры Франции и Германии объявили Российскую Федерацию причастной к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы с Ангелой Меркель осуждаем нападение на английскую территорию, которое совершила Россия», - заявил Макрон.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества.

Россия категорически отрицает свою причастность к чрезвычайному происшествию в Солсбери.