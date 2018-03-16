Лидеры Германии и Франции назвали «нападением России на английскую территорию» отравление Скрипаля
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выразили мнение, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Фото: Philipp Guelland Pool / Globallookpress
Лидеры Франции и Германии объявили Российскую Федерацию причастной к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери.
«Мы с Ангелой Меркель осуждаем нападение на английскую территорию, которое совершила Россия», - заявил Макрон.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества.
Россия категорически отрицает свою причастность к чрезвычайному происшествию в Солсбери.