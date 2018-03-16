Людей вдавливало в кресла и выбрасывало от ударов – пострадавшая об аварии на подъемнике в Грузии

По словам пострадавшей в ЧП на подъемнике в Гудаури, фуникулер внезапно начал двигаться на большой скорости в обратном направлении, вследствие чего началась паника, людей вдавливало в кресла и выбрасывало от ударов.

«Сегодня (16 марта) в районе 11 утра открыли этот подъемник, который до этого долгое время не работал – несколько дней точно. Была огромная очередь, в кресла люди садились по трое-четверо. Где-то на половине пути мы остановились, после чего подъемник сначала медленно поехал назад, а потом начал ускоряться и ускоряться. Когда я обернулась назад, то увидела, что кресла сильно и неконтролируемо раскачиваются. Люди начали кричать, паниковать и прыгать.

Мы поняли, что нужно что-то делать. Ведь ускорение продолжалось, и кресла начали врезаться друг в друга. Защитные барьеры были заблокированы, но нам удалось поднять свой и спрыгнуть в удачном месте. Все трое остались целы, однако многие люди прыгали с больших высот, некоторые не успевали спрыгивать. Их вдавливало в кресла, многих выбрасывало от удара. После все начали помогать друг другу, среди катающихся были врачи, также начала подъезжать помощь из Гудаури», - рассказала пострадавшая в результате ЧП Ирина Ядак.