Лондон сообщил о критическом состоянии Скрипалей

Посольство РФ получило ноту из МИД Великобритании с сообщением, что работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Александр Яковенко. Он добавил, что полученной информации не достаточно.

«Мы только что получили ноту из Форин-офиса о том, что семья Скрипалей находится в критическом состоянии», - заявил посол.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом «Новичок» Скрипаля и его дочери Юлии причастна Россия. В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду о ряде мер против России, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов.