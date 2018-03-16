Владимир Путин встретился с работниками сферы здравоохранения

Президент России Владимир Путин обсудил с работниками сферы здравоохранения проблемы здоровья нации. Участники встречи говорили о государственной поддержке медиков, в том числе о повышении зарплат. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на базе одного из крупнейших научно-лечебных учреждений страны - центра имени Алмазова, где президент понаблюдал за ходом операции на сосудах.

Аналогов такой операционной, как в центре Алмазова, в России больше не существует. Она называется гибридной - ее оснащение позволяет проводить операции сразу несколькими бригадами врачей разными методами, что значительно снижает время самой операции и риски осложнений. Также есть возможность прямо на хирургическом столе, например, делать томографию.

В центре Алмазова Путину показали и самую современную лабораторию молекулярной биологии и генетики. По статистике шесть из десяти пациентов научно-исследовательского центра имени Алмазова приезжают сюда из регионов.

Уже на встрече с работниками медицинской отрасли со всей страны Владимир Путин отметил важность ее развития в отдаленных областях. В том числе, он предложил чаще использовать цифровую медицину, например, чтобы специалисты могли через интернет помогать проводить сложные операции. На встрече президенту озвучили цифры смертности от сердечных заболеваний - инфарктов и инсультов, есть позитивная тенденция. Владимир Путин считает необходимым добиваться таких же успехов в борьбе и с онкологией, а также в - детской медицине. В целом, к 2024 году объем финансирования здравоохранения планируется увеличить вдвое.