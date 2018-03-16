Экс-глава израильской спецслужбы назвал провокацией британских спецслужб покушение на Скрипаля

По мнению Кедми, Скрипаль неинтересен российским спецслужбам за неимением информации и полезности.

«Во-первых, нет никаких доказательств того, что Скрипаля отравили газом «Новичок». Британцы не предоставили никаких доказательств этого. По логике, Скрипаль не тот объект, который интересен российской военной разведке», - говорит Кедми.

«Службу, которую предал перебежчик, интересует, прежде всего, что он рассказал противнику, какую он дал информацию. Поскольку, Скрипаль был арестован в России и допрошен, эту информацию ГРУ уже получило, он не представлял никакого профессионального интереса для ГРУ. А подобных ему перебежчиков из России, есть несколько сотен и он далеко не самый важный или ценный из них. Если бы его хотели ликвидировать – то Россия сделала бы это так, чтобы не оставить никакого следа. Самый лучший пример был в Советском Союзе, когда ликвидировали Бандеру. Он был отравлен газом, ему выстрелили из газового обреза в лицо. Но немцы, которые расследовали это дело, пришли к выводу, что в итоге человек погиб от сердечной недостаточности. Никаких следов газа не было – то есть, в 50-е годы в Советском Союзе можно было произвести такое вещество, которое не оставляло никаких следов. Если 50 лет назад были такие возможности, то зачем оставлять следы спустя такое время?», - заявляет эксперт.

По рассказу Кедми становится понятно, что если бы российские спецслужбы хотели ликвидировать Скрипаля – то сделали бы это «чисто» а не такими методами, которые и вызвали данную «шумиху».

«Если бы Россия хотела – она бы использовала тот газ, который невозможно обнаружить. Ликвидация объекта – довольно сложная операция, нужна агентурная группа, от 10-15 человек, которая будет вести объект, отслеживать его и все остальное. Британия таких следов не предоставила. Более того, по новой версии, ядовитое вещество с собой привезла его дочь. Если это платье – пусть его покажут. Если это духи – пусть покажут и их! Ни одно утверждение британцев не подтверждено ни свидетельствами, ни фактами. Единственное что они говорят – это чисто пропагандисткий треп и спекуляции. Сама постановка вопроса о справедливости и правосудии – встала с ног на голову. Вообще, доказывать, что Россия это сделала – должна сторона, которая обвиняет ее. Нет ничего, что может указать на то, что это сделала Россия, только спекуляции», - уверен Кедми.