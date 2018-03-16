Армия Сирии освободила около 70% Восточной Гуты – командование

Правительственные войска Сирии освободили от боевиков 70% территории Восточной Гуты под Дамаском. Об этом говорится в заявлении командования сирийской армии.

«Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень… всего 70% территории из захваченной террористическими группировками», - говорится в сообщении.

Командование призвало мирных жителей, которые до сих пор не вышли из Восточной Гуты, покинуть ожесточенные районы по гуманитарным коридорам.