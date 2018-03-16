Чисто английские убийства: кому на руку смерти россиян в Британии

Шумихи после каждой истории в прессе было много, но все расследования закончились ничем. Не было ни судов, ни осужденных. Иногда не было даже подозреваемых, а только туманные намеки на «русский след». И вот два новых громких (с медийной точки зрения) чисто английских происшествий. На этот раз в «главных виновниках» экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Скрипаль и бывший соратник Бориса Березовского по «делу Аэрофлота» Николай Глушков, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Сергей Степанов.

«Чисто английские убийства»

Подзабытый уже в России Николай Глушков был ближайшим другом и подельником Бориса Березовского. Они проходили по одному уголовному делу - делу «Аэрофлота» и швейцарской компании «Андава», через которую деньги из России выводились за границу. В рамках этого дела на ту пору первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков и «серый кардинал» ельцинского Кремля Борис Березовский обвинялись в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег — в СМИ писали о 252 млн. долларов. Позже статью УК заменили на другую - «хищение в составе организованной группы путем мошенничества». Читать далее…