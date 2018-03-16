В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте

Сообщение британской «Обсерватории по правам человека в Сирии» со ссылкой на анонимных «активистов» из населенном пункте Кафер Батнао якобы авиаударах российской авиации по Восточной Гуте - очередной фейк, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

«Российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла», - сообщил Конашенков

По словам представителя военного ведомства, в указанном пригороде Дамаска в настоящее время работают российские военнослужащие из состава Центра примирения, обеспечивающие работу гуманитарных коридоров, оказание помощи мирным жителям и ведущих переговоры с лидерами вооруженной оппозиции о прекращении обстрелов мирных жителей.

«Хочу подчеркнуть, вся эта деятельность осуществляется на глазах у большого количества представителей СМИ, в том числе из западных стран. Более того, с сегодняшнего дня на сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция,как с земли, так и с беспилотных летательных аппаратов, реальной обстановки в Восточной Гуте и в районах гуманитарных коридоров, через которые вышло более 16 тысяч мирных жителей», - сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что боевики предприняли попытку сорвать выход мирных граждан из населенного пункта Хамурия в Восточной Гуте, открыв по ним огонь из снайперского оружия, однако были уничтожены ответным огнем.

В настоящее время район покинули 4127 человек, в основном женщины и дети. Всего с начала действия гумпаузы из Восточной Гуты вышло свыше 15 тысяч мирных жителей.