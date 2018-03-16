В Британии заявили, что нет свидетельств связи смерти Глушкова с ЧП со Скрипалем

В Великобритании отметили, что нет связи смерти бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова в Лондоне с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Глушков отравлен не был.

Дополняется, что его смерть расследуется как убийство, передает РИА Новости.

В Скотленд-Ярде позже уточнили, что Глушков умер в результате «сдавливания шеи».