В Британии заявили, что нет свидетельств связи смерти Глушкова с ЧП со Скрипалем
Британский Скотленд-Ярд заявил, что не имеет свидетельств связи смерти Николая Глушкова с ЧП с Сергеем Скрипалем, так как нет свидельств его отравления.
Фото: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
В Великобритании отметили, что нет связи смерти бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова в Лондоне с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Глушков отравлен не был.
Дополняется, что его смерть расследуется как убийство, передает РИА Новости.
В Скотленд-Ярде позже уточнили, что Глушков умер в результате «сдавливания шеи».