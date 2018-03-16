Эксперт рассказал, что значит объявленная Киевом операция в Донбассе

Объявленная президентом Украины Петром Порошенко «операции объединенных сил» в Донбассе ни что иное как бизнес на войне. Власти Украины делают это для того, чтобы буквально задокументировать новые военные преступления. Об этом в интервью сайту телеканала «Звезда» рассказал военный обозреватель Александр Жилин.

«Поскольку на Украине у власти коммерсанты, то они и планируют, как коммерсанты бизнес-войну. Что такое «объединенные силы»? Это значит структура, куда можно брать на войну из любого вида вооруженных сил, из полиции, милиции, гвардии, националистов, и даже диверсионные группы можно использовать там. Но я более чем уверен, что вскоре появится указ (скорее всего, он будет секретный), где формулировка будет принципиально иная. И вот эти объединенные силы будут проводить не антитеррористическую операцию, то есть не воевать, а устанавливать конституционный порядок на временно мятежных территориях. А что это значит? Это значит, что ты даже три копейки не получишь. Никаких льгот семьям погибших. И ничего. Это оптимизация расходов в процессе утилизации «лишнего населения» Украины», - рассказал Жилин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил». По его словам, это «поможет восстановить территориальную целостность Украины».