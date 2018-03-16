Высылаемые из Британии российские дипломаты покинут страну 20 марта
Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что российские дипломаты, которых высылают из этой страны, покинут Британию 20 марта.
Стало известно, когда высылаемые из Великобритании российские дипломаты покинут страну.
Они уедут 20 марта, передает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Британии Александра Яковенко.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества.
Позднее она сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов.