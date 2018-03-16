Макрон прошел мимо российского стенда на книжном салоне в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался посещать российский стенд на книжном салоне в Париже.

«Я решил не отправляться в российский павильон на выставке, поскольку мы крайне резко осуждаем атаку, которую провела Россия на британской территории, и в знак солидарности с нашими британским друзьями я решил не отправляться в русский павильон. Поэтому было совершенно невозможно появиться сегодня на официальном российском стенде, но я должен еще раз подчеркнуть, что крайне важно продолжать диалог с авторами и гражданским обществом, музыкантами и представителями интеллектуальных профессий», - заявил Макрон.