Граждан РФ не пустят в дипучреждения на Украине проголосовать на выборах

Россиян не будут пускать в российские консульства и посольство на Украине 18 марта для голосования на выборах президента Российской Федерации.

«В воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах», — цитирует слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова «Комсомольской правды».

Он уточнил, что пройти в дипучреждения смогут исключительно лица с дипломатическим статусом.

Выборы президента Российской Федерации пройдут восемнадцатого марта.