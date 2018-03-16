Порошенко объявил о начале «операции объединенных сил» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил». По его словам, это «поможет восстановить территориальную целостность Украины».

Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим «объединенными силами» в Донбассе.

«На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются «оккупированными», а Россия названа «страной-агрессором».