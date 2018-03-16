Клинтон госпитализирована после очередного падения
Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон госпитализирована в одну из индийских больниц после падения в ванной.
Фото: Jordan Rathkopf / ZUMAPRESS.com / Globallook
Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки и экс-кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон оказалась в больнице в ходе поездки в Индию.
Клинтон поскользнулась в ванной в своей гостинице в городе Джодхпур и повредила запястье, информирует Daily News and Analysis.
Экс-госсекретарь США пожаловалась на сильные боли. Клинтон отвезли в больницу, сделали рентгеновский снимок и выявили трещину в кости запястья.
Ее помощники связались с докторами в США, которые посоветовали экс-госсекретарю наложить тугую повязку.