Клинтон госпитализирована после очередного падения

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки и экс-кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон оказалась в больнице в ходе поездки в Индию.

Клинтон поскользнулась в ванной в своей гостинице в городе Джодхпур и повредила запястье, информирует Daily News and Analysis.

Экс-госсекретарь США пожаловалась на сильные боли. Клинтон отвезли в больницу, сделали рентгеновский снимок и выявили трещину в кости запястья.

Ее помощники связались с докторами в США, которые посоветовали экс-госсекретарю наложить тугую повязку.