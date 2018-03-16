В Кремле назвали шокирующим обвинение в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы британского МИД Бориса Джонсона и отметил, что считает непростительным нарушением дипломатического этикета обвинения со стороны официального Лондона в адрес главы российского государства Владимира Путина в его якобы причастности к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории. Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является не чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», - заявил Песков.

Ранее Джонсон заявил, что Лондон считает в высокой степени вероятным то, что президент России лично дал указание применить нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль.