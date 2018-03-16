Претензии Британии к России имеют многовековую историю – историк

Ровно 300 лет назад, в 1718 году, правительство короля Георга I обвинило Петра Великого во вмешательстве во внутренние дела Англии. Россия вела тяжелую войну со Швецией, а Лондон объявил, что царь Петр I хочет низвергнуть Георга I и посадить на престол Якова Стюарта, сына короля Якова II. Мало того, Петр I хотел женить Якова Стюарта на своей племяннице Анне Иоанновне, пишет историк Александр Широкорад для еженедельника «Звезда».

Против царя немедленно были приняты санкции. Из России отозвали британских специалистов, в основном корабельных мастеров. Петр I тогда всего навсего предупредил, что в случае враждебных действий Англии будут конфискованы товары у британских купцов, торговавших в Архангельске. Опасение исполнения угрозы Русского императора содействовали тому, что Великобритания изменила свое отношение к торговле с российскими портами на Балтике. Читать далее…