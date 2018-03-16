МИД РФ назвал шествие легионеров СС в Риге позорной для современной Европы сходкой
В МИД призвали мировое сообщество дать принципиальные оценки мероприятию.
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press
МИД России прокомментировал очередное шествие легионеров «Ваффен-СС» в Риге. В ведомстве назвали шествие чествованием тех, кто «совершал массовые преступления против человечности, был причастен к масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей».
«Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости», - отметили российские дипломаты.
В МИД призвали мировое сообщество дать принципиальные оценки мероприятию.