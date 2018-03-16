СК РФ возбудил уголовные дела по покушению в Британии на Юлию Скрипаль

В России возбуждено уголовное дело по факту покушения в Великобритании на дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля россиянку Юлию Скрипаль. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Об этом сообщает СК РФ.

Отмечается, что главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета готово к совместной работе с коллегами из Британии для расследования покушения на Юлию Скрипаль.

Ранее СМИ сообщали, что вещество, которым отравился бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могло быть в чемодане его дочери.