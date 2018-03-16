«ВКонтакте» появилась новая функция

Каталог приложений Вконтакте пополнился сервисом «Знакомства». Приложение, созданное командой независимых разработчиков, помогает подписчикам пабликов искать друзей, выражать симпатию и заводить близкие отношения.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо заполнить анкету, разместить несколько своих фотографий и изучить анкеты других участников.

Интерфейс и принцип работы данного приложения во многом схожи с популярными сервисами знакомств Badoo и Tinder.

Но, в отличие от них, «Знакомства» не использует географическую привязку пользователей, а формирует общение внутри паблика. Однако, если пользователя не устроит никто из членов сообщества, приложение начнет предлагать ему анкеты других людей по принципу географического соседства.