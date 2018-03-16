Британии придется объяснить, чем они занимаются в секретной лаборатории в 12 км от города – посол РФ

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в интервью RT рассказал, зачем Лондону нужны обвинениях в адрес Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По его словам, Великобритания оказалась в новых для себя обстоятельствах и пытается найти свое место в западном обществе.

«Они выходят из состава ЕС и все, что у них остается, — это НАТО, про ООН говорить не буду. Пытаясь определиться, как быть дальше, Великобритания решила присоединиться к этой, скажем так, антироссийской кампании и думать над тем, как сдержать Россию», — рассказал Яковенко.

Также он отметил, что Великобритании необходим подобный мировой скандал, для того чтобы отвлечь внимание всех от Brexit.

«Великобритании придется объяснять, что стоит за всей этой историей с Солсбери и чем они занимаются в этой секретной химической лаборатории, которая находится в 12 с лишним километрах от города», — добавил Яковенко.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Через 10 дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок». В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.