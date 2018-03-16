В Польше выразили уверенность в причастности России к делу Скрипаля

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польские власти «уверены в том, что Россия причастна» к отравлению в британском городе Солсбери бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери.

«Польша имеет долгую историю отношений с Российской Федерацией... В данный момент наши отношения довольно сложные, потому что я не принимаю агрессивный подход РФ. Это просто еще один пример», — приводит агентство РАР слова Чапутовича.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь четвертого марта этого года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

Позже, четырнадцатого марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в СССР боевого отравляющего вещества «Новичок».