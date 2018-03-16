Искореженный металл: опубликованы кадры последствий аварии на подъемнике в Грузии

В Сети опубликованы кадры последствий страшной аварии на подъемнике горнолыжного курорта в Грузии. На кадрах видны груды искореженного металла. Люди в растерянности ходят возле места происшествия и снимают все на видео.

«Нам чудом удалось спастись, мы успели спрыгнуть до конца», - говорит за кадром одна из участниц происшествия.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали из-за выхода из строя канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури.

В МВД Грузии заявили, что инцидент произошел из-за «аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении». Чтобы спастись, туристам пришлось спрыгивать на скорости с высоты в снег.

Ростуризм сообщил о четверых пострадавших россиянах. Они получили легкие ушибы и ссадины.