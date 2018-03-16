Рок-группа «Пикник» попала в ДТП

Юнармейцы приняли участие в конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути их решения - 2018»

16.03.2018, 07:59 16.03.2018, 07:59

ЦСКА был лучше нас во всем: в Сети подводят итоги матча между «армейцами» и «Лионом»