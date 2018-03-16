Рок-группа «Пикник» попала в ДТП
Представитель музыкального коллектива Виктор Домбровский рассказал, что у пострадавших тяжелые травмы.
Фото: Евгения Новоженина / РИА новости
Во Владимирской области в ДТП пострадали участники рок-группы «Пикник».
По словам директора Рязанской областной филармонии Елены Буняшиной, запланированный на 16 марта концерт группы пришлось отменить, сообщает ТАСС.
«Троих участников группы вместе с лидером госпитализировали», — рассказала Буняшина.
Представитель музыкального коллектива Виктор Домбровский рассказал, что у пострадавших тяжелые травмы. Он добавил, что ближайшие концерты группы также отменяются.