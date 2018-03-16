Путин побывал на гибридной операции в Центре имени Алмазова в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Национальный медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Президент осмотрел медицинские кабинеты, пообщался с врачами. Также Путин посмотрел за ходом сосудистой операции в Национальном медицинском исследовательском центре.

Президенту показали единственную в России гибридную операционную. Она позволяет делать компьютерную томографию прямо во время хирургического вмешательства. Работать с пациентом одновременно могут несколько бригад врачей, что значительно снижает риск осложнений. Во время визита Владимира Путина шла операция на сосудах и президент увидел, как все это работает.

В завершение поездки Владимир Путин провел совещание. Его главной темой стало выполнение майских указов главы государства.