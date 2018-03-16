Эксперты ОЗХО анализируют информацию о группе веществ «Новичок»

В Организации по запрещению химического оружия сейчас анализирует информацию о веществе под названием «Новичок», которое якобы фигурирует в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Также в ОЗХО заявили, что ни одна страна, подписавшая конвенцию о запрещении химоружия, не заявила о наличии у себя группы отравляющих веществ «Новичок», передает РИА Новости.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта этого года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии.

Позже, 14 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в СССР боевого отравляющего вещества «Новичок».